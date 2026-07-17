AHMSA presenta promociones ante el Juzgado en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La Sindicatura de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte informó que presentó dos promociones ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles para dar seguimiento a actuaciones relacionadas con los procedimientos concursales de ambas empresas.

De acuerdo con un comunicado emitido este viernes, la primera promoción responde al requerimiento judicial para realizar la entrega material de un montacargas propiedad de Bravo Montacargas, S.A. de C.V., dentro del expediente 19/2023 correspondiente al concurso mercantil de AHMSA.

La Sindicatura precisó que, debido a las dimensiones del equipo y a que su retiro requiere personal especializado y maniobras técnicas para su desmonte y traslado, la entrega quedó programada para el próximo 20 de julio a las 12:00 horas, en las instalaciones de la empresa ubicadas en Avenida Puerta 4, Planta 1, en Monclova.

En una segunda promoción, correspondiente a los expedientes concursales de AHMSA y Minera del Norte (19/2023 y 77/2022), el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez solicitó al órgano jurisdiccional revisar, cotejar y certificar las constancias físicas y electrónicas del Anexo 2, documento que contiene el listado actualizado de trabajadores y los montos de sus créditos laborales.

La petición fue presentada luego de que la Sindicatura tuvo conocimiento de la difusión pública de una versión aparentemente incompleta del listado laboral, en la que, según expuso, no aparecen las páginas 148, 234 y 236 correspondientes a distintos rangos de folios.

Ante esta situación, solicitó al Juzgado verificar si dichas páginas forman parte del expediente físico o electrónico, revisar su proceso de digitalización e incorporación al sistema judicial y, en caso de encontrarse bajo resguardo del órgano jurisdiccional, ordenar su inmediata digitalización y correcta vinculación al expediente electrónico.

La Sindicatura aclaró que esta solicitud no busca atribuir responsabilidades anticipadas a ninguna persona o autoridad, sino preservar la integridad del expediente, brindar certeza jurídica y evitar incertidumbre entre las personas trabajadoras involucradas en el procedimiento concursal.

Finalmente, señaló que ambas promociones forman parte de las acciones emprendidas para mantener informada a la autoridad judicial y atender las determinaciones emitidas dentro de los procesos mercantiles de AHMSA y Minera del Norte.