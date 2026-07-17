ICE difunde ficha de Ramiro "N"

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) difundió la ficha oficial de captura de Ramiro Cárdenas Orozco, de 52 años, señalado como presunto responsable del feminicidio de Silvia Aracely en Monclova.

La publicación fue acompañada del mensaje: "No se permitirá que los fugitivos extranjeros se escondan en nuestro país", con el que las autoridades estadounidenses confirmaron que el mexicano permanece bajo custodia mientras se desarrolla el procedimiento migratorio correspondiente.

De acuerdo con información difundida por Enforcement and Removal Operations (ERO), división del ICE encargada de localizar y deportar a extranjeros, Cárdenas Orozco ingresó a Estados Unidos por Eagle Pass, Texas, pocas horas después de que presuntamente cometiera el feminicidio en Coahuila.

El arresto se realizó el 14 de julio en Sherman, Texas, luego de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service) emitieran un BOLO (Be On the Lookout), una alerta para su localización, lo que permitió a agentes de ERO ubicarlo y detenerlo.

En el comunicado oficial, el director de la oficina de campo de ERO Dallas, Josh Johnson Vergara, afirmó que las autoridades estadounidenses no permitirán que personas buscadas por delitos graves utilicen ese país como refugio. "No se permitirá que los fugitivos extranjeros se escondan en nuestro país. ERO Dallas mantiene su compromiso de trabajar con sus socios para garantizar que se haga justicia", declaró.

El funcionario agregó que "Cárdenas confesó ante los oficiales de ERO y ahora se encuentra en proceso migratorio". No obstante, el comunicado no precisa el alcance de esa confesión ni ofrece detalles sobre su contenido.

La ficha difundida por ICE identifica a Ramiro Cárdenas Orozco, de nacionalidad mexicana y 52 años de edad, como una persona buscada en México por el delito de feminicidio. Asimismo, señala que permanecerá bajo custodia de esa agencia en espera de su traslado o deportación.

El ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) es la agencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos encargada de aplicar las leyes migratorias, investigar delitos transnacionales y detener o deportar a personas que permanecen ilegalmente en ese país o que son requeridas por diversas autoridades.

La difusión de la ficha oficial confirma la detención del presunto responsable y el inicio de los procedimientos migratorios, mientras continúan las gestiones entre las autoridades de Estados Unidos y México para su eventual entrega.