Transformar una sonrisa es transformar una vida

Saltillo, Coah.- Cada sonrisa recuperada representa una nueva oportunidad para crecer, aprender, comunicarse y vivir con mayor confianza. Bajo esa convicción, el Sistema DIF Coahuila mantiene de manera permanente el programa Sonrisa Sana, una estrategia que brinda atención especializada a niñas y niños con diagnóstico de labio y paladar hendido, acercando tratamientos que transforman su calidad de vida y la de sus familias.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que detrás de cada cirugía existe una historia de esperanza y una familia que recupera la tranquilidad al saber que sus hijas e hijos tendrán mayores oportunidades para desarrollarse plenamente.

"Una sonrisa puede cambiar por completo la vida de una niña o un niño. No solo hablamos de una cirugía, hablamos de la posibilidad de alimentarse mejor, de hablar con mayor facilidad, de convivir con confianza y de crecer sin barreras. En el DIF Coahuila trabajamos para que ninguna familia enfrente sola este camino y para que cada pequeño tenga la oportunidad de sonreír con seguridad y de construir un futuro lleno de posibilidades", destacó.

Liliana Salinas agregó que Sonrisa Sana forma parte de las acciones prioritarias de la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha impulsado una política social cercana, humana y enfocada en garantizar el acceso a servicios de salud especializados para quienes más lo necesitan.

"Para el gobernador Manolo Jiménez Salinas, invertir en la salud de nuestras niñas y niños significa invertir en el presente y futuro de Coahuila. Programas permanentes como Sonrisa Sana reflejan el compromiso de construir un estado donde todas las familias, sin importar su condición económica, tengan acceso a atención médica especializada que transforme vidas y brinde nuevas oportunidades para salir adelante", puntualizó.

Este programa tiene como objetivo garantizar que las niñas y niños en situación de vulnerabilidad puedan acceder a valoraciones médicas, seguimiento especializado y cirugías reconstructivas que favorecen su alimentación, respiración, desarrollo del lenguaje, crecimiento facial e inclusión social.

Durante el presente periodo se realizaron 95 valoraciones médicas especializadas, de las cuales 18 pacientes fueron beneficiados con cirugías reconstructivas y funcionales, devolviendo esperanza a familias que, en muchos casos, enfrentaban dificultades para acceder a este tipo de atención médica. En lo que va de la administración estatal, el programa ha realizado un total de 96 cirugías de labio y paladar hendido y ha brindado 453 valoraciones médicas especializadas a niñas y niños de las diferentes regiones de Coahuila, consolidándose como una de las estrategias de salud más importantes para la atención de esta condición congénita.

Estas acciones son posibles gracias al trabajo coordinado entre el Sistema DIF Coahuila y el Hospital Materno Infantil de Saltillo, así como con el Hospital Ángeles de Torreón, instituciones que suman esfuerzos para ofrecer atención médica especializada con calidad, calidez y sentido humano, así como también en conjunto con iniciativa privada y asociaciones civiles como la empresa LENNOX, Club Sertoma y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la Laguna.

La Coordinación de Vida y Salud del DIF Coahuila mantiene un acompañamiento permanente para cada paciente, desde la integración de su expediente clínico hasta la programación de sus valoraciones, procedimientos quirúrgicos y seguimiento posterior, asegurando que cada niña y niño reciba una atención integral durante todo su proceso de recuperación.

A través del DIF Coahuila se brinda acompañamiento integral durante todo el proceso, desde la integración del expediente, las valoraciones médicas y la canalización con especialistas, hasta el seguimiento posterior a la cirugía, garantizando una atención cercana y oportuna para cada familia.

El DIF Coahuila recordó que Sonrisa Sana es un programa permanente, por lo que las familias de cualquier municipio del estado que tengan una hija o hijo con diagnóstico de labio y paladar hendido y que no cuenten con seguridad social pueden acercarse al organismo para recibir orientación e iniciar su proceso de atención. Las personas interesadas pueden comunicarse al 844 438 7373, extensión 4527, donde recibirán información sobre los requisitos, la integración del expediente y el seguimiento para acceder a este beneficio.

Con programas permanentes como Sonrisa Sana, la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas y el DIF Coahuila reafirman su compromiso de que ninguna niña o niño de Coahuila vea limitado su futuro por falta de atención médica especializada. Cada valoración y cada cirugía representan una nueva oportunidad para sonreír, desarrollarse plenamente y construir un proyecto de vida con mayor confianza, salud y esperanza.