Adolescente resulta herido tras ser atropellado en M. Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un adolescente resultó lesionado la tarde del martes tras ser embestido en la intersección de las calles Abraham Long y Jiménez, en el barrio La Casa Azul de esta ciudad.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:13 horas, movilizando a cuerpos de emergencia y autoridades locales del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal.

La víctima fue identificada como Julio César N., de 17 años de edad, con domicilio en calle Misión San Jorge del Fraccionamiento Las Misiones el cual fue impactado por una camioneta, lo que le provocó hematomas visibles en el brazo izquierdo y en la región del cráneo.

Detalles confirmados

La presunta responsable del accidente es una menor de 15 años de edad, identificada como Lía N., quien conducía una camioneta Chevrolet Equinox color gris, con placas EYS-478-D. De acuerdo con los primeros reportes, la joven perdió el control del vehículo y terminó impactando al adolescente.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente. Posteriormente, los padres de ambos menores sostuvieron un diálogo en el sitio y lograron llegar a un acuerdo reparatorio para deslindar responsabilidades legales.

Acciones de la autoridad

El vehículo involucrado presentó daños en el vidrio frontal del lado derecho como consecuencia del impacto. Las autoridades reiteraron el llamado a los padres de familia para supervisar el uso responsable de vehículos por parte de menores de edad, a fin de prevenir este tipo de incidentes.