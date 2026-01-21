Entrega DIF Coahuila equipamiento a UBR´S en la Región Carbonífera

NUEVA ROSITA, COAH.- En un acto encabezado por la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Coahuila, ingeniera Liliana Salinas Valdés, se realizó la entrega de equipamiento para las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR´s) en la Carbonífera, teniendo como sede el municipio de San Juan de Sabinas.

El evento tuvo lugar en las oficinas generales del DIF municipal, bajo la dirección de la doctora Zaidé Habib Castillo, y contó con la presencia de las Presidentas Honorarias de los DIF municipales de la Región Carbonífera, así como de sus respectivos directores.

Durante la ceremonia, el Presidente Municipal, Oscar Ríos Ramírez, agradeció el respaldo brindado por el Gobierno del Estado y el DIF Coahuila, destacando la importancia de estos apoyos para mejorar la calidad de vida de las familias del municipio.

Asimismo, Karina Ríos reconoció el compromiso del Gobernador Manolo Jiménez Salinas con las causas sociales, subrayando el impacto positivo de estas acciones en la comunidad.

Por su parte, en su intervención, la ingeniera Liliana Salinas Valdés señaló que esta entrega forma parte de una estrategia estatal para fortalecer las UBR´s en todo Coahuila, con el objetivo de mejorar la atención a personas con discapacidad.

Subrayó la importancia de capacitar al personal y brindar servicios con calidad y calidez, reafirmando el compromiso del DIF con la inclusión y el bienestar de todos los coahuilenses.

Salinas Valdés anunció también la llegada de nuevas unidades del programa UNEDIF, que facilitarán el traslado de personas con discapacidad en diversos municipios.

Además, informó sobre la implementación de una beca dirigida a personas con alguna condición que les impida trabajar o desplazarse, así como a sus cuidadores, beneficiando a personas entre los 30 y 63 años de edad.

Finalmente, la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila destacó la continuidad de programas como "Vive Libre y Sin Drogas" y "Cultura de Paz", enfocados en la prevención de adicciones y la resolución pacífica de conflictos.

También resaltó la creación del nuevo Juzgado Especializado en Adopciones, que permitirá agilizar los procesos legales y brindar mayor certeza jurídica a las familias coahuilenses.