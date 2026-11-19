El colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos solicitará la intervención de la Fiscalía para obtener autorización de ingresar a un predio confiscado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ubicado en el ejido Sardinas, municipio de Nadadores, donde anteriormente fue localizado un arsenal.

Integrantes del colectivo realizaron un recorrido por cuatro puntos de interés en esta comunidad, entre ellos el terreno asegurado por las autoridades militares, donde las buscadoras no descartan que puedan existir otros indicios relacionados con personas desaparecidas.

Explicaron que, debido a que el inmueble se encuentra bajo resguardo de la Sedena, primero deberán solicitar a la Fiscalía que gestione los permisos correspondientes para acceder al lugar y, posteriormente, realizar trabajos de búsqueda que podrían incluir excavaciones.

Las buscadoras consideraron importante regresar la atención a estos sitios, debido a que existen antecedentes de que fueron utilizados por grupos delincuenciales y en su momento registraron presencia de elementos militares.

Acciones de búsqueda en propiedades particulares

Durante la jornada también recorrieron otras tres propiedades particulares: el rancho conocido como Las Tres R, la casa identificada como El Roperón y el sitio denominado Las Marraneras.

Sin embargo, en estos lugares únicamente pudieron realizar recorridos de reconocimiento, debido a que tampoco cuentan con autorización para ingresar a los terrenos.

Un aspecto que llamó la atención del colectivo fue que en las cuatro propiedades localizaron al menos un casquillo, con características similares a los encontrados en otros puntos inspeccionados durante jornadas anteriores.

Importancia de la intervención de la Fiscalía

Las integrantes señalaron que este recorrido representa el primer paso para gestionar formalmente el acceso a los predios y continuar con las acciones de búsqueda, principalmente en aquellos lugares que cuentan con antecedentes de actividad delictiva.