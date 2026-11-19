ALLENDE, Coahuila - La inseguridad preocupa a familias de Allende, luego de que vecinos denunciaran el ingreso de personas desconocidas a sus viviendas durante la madrugada para sustraer bicicletas y otros objetos, sin que hasta el momento se conozca de detenidos o de la recuperación de los artículos.

Entre las afectadas se encuentra Olga Lidia Suárez, quien reportó que una persona ingresó a su domicilio para llevarse una bicicleta. En otro caso, una familia denunció el robo de la bicicleta de una niña y una patineta negra con detalles dorados.

Afectados por los robos

Los afectados ubicaron los hechos en el sector de la manzana, cerca de la escuela Benito Juárez, frente a la iglesia San Juan Bosco y en las inmediaciones de la carpintería Acosta y Los Mata.

Señalaron que los robos habrían ocurrido durante la madrugada, en un horario similar a otro incidente captado con un dron y difundido por un vecino.

Demandas de seguridad

Más allá del valor de lo sustraído, los casos han generado temor entre quienes ahora sienten vulnerada la seguridad de sus propios hogares. Los vecinos pidieron apoyo para identificar a los presuntos responsables y reclamaron que las denuncias se traduzcan en investigaciones y acciones concretas para evitar nuevos robos.

La preocupación también apunta a la falta de resultados que, desde la percepción de los afectados, permite que estos hechos se repitan. Para las familias, no basta con recibir reportes: exigen mayor vigilancia y respuestas que les permitan recuperar la tranquilidad.