Alumnas de Pequeñas Industrias aprenden a preparar sushi mediante intercambio de conocimientos
Verónica Palomares Ortiz compartió sus técnicas de preparación de sushi con sus compañeras, fomentando el aprendizaje colaborativo.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
CINCO MANANTIALES, Coahuila - Alumnas del taller de Pequeñas Industrias participaron en una práctica de preparación de sushi, donde el intercambio de conocimientos permitió que una de sus compañeras compartiera sus técnicas y experiencia con el grupo.
Durante la actividad, Verónica Palomares Ortiz explicó el proceso de elaboración y mostró sus métodos de preparación, en una dinámica de colaboración que permitió a las participantes aprender unas de otras.
Además de adquirir conocimientos para preparar este alimento, las alumnas desarrollaron habilidades que pueden aplicar en su vida cotidiana o aprovechar como una alternativa para emprender un negocio.
La práctica formó parte de las actividades de formación de Misiones Culturales, donde el aprendizaje colectivo permite reconocer y aprovechar los conocimientos que cada participante puede aportar.