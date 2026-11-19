CINCO MANANTIALES, Coahuila - Alumnas del taller de Pequeñas Industrias participaron en una práctica de preparación de sushi, donde el intercambio de conocimientos permitió que una de sus compañeras compartiera sus técnicas y experiencia con el grupo.

Durante la actividad, Verónica Palomares Ortiz explicó el proceso de elaboración y mostró sus métodos de preparación, en una dinámica de colaboración que permitió a las participantes aprender unas de otras.

Además de adquirir conocimientos para preparar este alimento, las alumnas desarrollaron habilidades que pueden aplicar en su vida cotidiana o aprovechar como una alternativa para emprender un negocio.

La práctica formó parte de las actividades de formación de Misiones Culturales, donde el aprendizaje colectivo permite reconocer y aprovechar los conocimientos que cada participante puede aportar.