Carlos Villarreal Pérez informa sobre atención a emergencias tras lluvias

Reconocieron el trabajo coordinado entre departamentos del Ayuntamiento y corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, tras las lluvias registradas en la ciudad, destacando su labor para proteger a la población.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que se activaron de inmediato los protocolos de atención, encabezados por Protección Civil y Bomberos, en conjunto con Seguridad Pública, Policía Estatal y el Ejército Mexicano, además de áreas como Obras Públicas y Servicios Primarios.

Señaló que desde el inicio de las precipitaciones se atendieron puntos críticos previamente identificados en el atlas de riesgo, donde incluso se implementaron cierres viales cuando aumentaron los niveles de agua, con el fin de evitar accidentes.

Asimismo, destacó que se brindaron apoyos en distintos sectores, principalmente en vialidades e instituciones educativas, además de atender afectaciones en colonias como Los Cedros, donde el desbordamiento del arroyo Frontera ocasionó daños en algunas calles.

El edil aclaró que los daños registrados en el Parque de las Américas no fueron consecuencia de las lluvias, sino de un problema estructural previo ocasionado por el crecimiento de árboles que afectaron el pavimento.

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y tomar precauciones durante este tipo de fenómenos para evitar riesgos.