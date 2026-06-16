Monclova enfrenta inundaciones tras lluvias de más de 100 mm

Las intensas lluvias registradas este lunes en Monclova, que superaron los 100 milímetros de precipitación, generaron un total de 69 reportes atendidos por Protección Civil y Bomberos, principalmente por vehículos varados y domicilios inundados.

El director de Protección Civil, Pedro Alvarado, informó que se trató de una cantidad de agua poco común en la región, lo que provocó diversas afectaciones en distintos sectores de la ciudad, así como cierres preventivos en vialidades.

Detalló que las principales incidencias fueron casas anegadas y automóviles atrapados por el agua, lo que mantuvo en constante movilización a las corporaciones, en coordinación con otras dependencias municipales.

A pesar de la magnitud de las lluvias, el funcionario destacó que no se reportaron personas lesionadas, pérdidas humanas ni la necesidad de habilitar albergues.

En cuanto al pronóstico, señaló que durante la semana disminuirán las probabilidades de lluvia, aunque se prevé la presencia de precipitaciones y tormentas dispersas durante el fin de semana.

Finalmente, exhortó a la población a mantenerse alerta y tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones climáticas.