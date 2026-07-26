Muere motociclista tras perder control

Kevin Brayan Rodríguez, de 19 años, falleció este domingo a consecuencia de las lesiones que sufrió tras un accidente ocurrido sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de los puentes de la colonia Vicente Guerrero.

El percance se registró durante la madrugada. Tras el reporte al sistema de emergencias 911, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios, mientras elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las diligencias correspondientes.

¿Cómo ocurrió el accidente?

En un principio surgió la versión de que otro vehículo habría estado involucrado en el accidente. Sin embargo, las primeras investigaciones y el análisis de cámaras de videovigilancia apuntan, de manera preliminar, a que el joven perdió el control de la motocicleta.

Acciones de la autoridad

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar con precisión cómo ocurrió el percance.

Detalles confirmados

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al motociclista tras el accidente registrado en el periférico Luis Echeverría Álvarez. El percance ocurrió a la altura de los puentes de la colonia Vicente Guerrero, donde autoridades realizaron las primeras diligencias. La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para determinar las causas del accidente.