Protección Civil ofrece curso de verano en Monclova

Con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención desde la infancia, el Departamento de Bomberos y Protección Civil abrió sus instalaciones a niños y padres de familia mediante el programa "Open House", una jornada de actividades enfocadas en la autoprotección, la prevención de accidentes y la reacción ante situaciones de riesgo.

El director de Protección Civil, Pedro David Alvarado Flores, explicó que durante esta semana se desarrolla un curso de verano dirigido a menores, con dos jornadas diarias, una por la mañana y otra por la tarde, donde los participantes conocen de cerca el trabajo que realizan los elementos de emergencia. "Lo que buscamos es que vengan a conocer a los bomberos, que sepan qué es lo que se hace aquí, que conozcan las unidades, las instalaciones y que también se lleven el conocimiento de la prevención", señaló.

Durante el primer día de actividades, los niños y sus familias realizaron un recorrido por las diferentes áreas de la Central de Bomberos, conocieron las nuevas instalaciones y aprendieron cuál es su función dentro de la operación diaria de atención a emergencias. Alvarado Flores destacó que el objetivo principal es que los menores identifiquen situaciones inseguras y sepan cómo actuar, mientras que los padres de familia reciban herramientas para prevenir accidentes dentro del hogar. "Las actividades van enfocadas en que el papá sepa qué hacer en caso de una emergencia y que el hijo sepa cómo prevenir los accidentes", explicó.

Entre los temas abordados se encuentran las medidas de seguridad en casa, la prevención de accidentes con menores, la activación del sistema de emergencias y los pasos básicos que deben seguir ante una situación de peligro.

El funcionario municipal detalló que el curso se realiza únicamente durante esta semana y concluirá el viernes con un rally familiar, en el que padres e hijos participarán en actividades prácticas relacionadas con la labor de los bomberos. Durante esta actividad final, los participantes podrán conocer parte del trabajo operativo de los elementos de emergencia, incluyendo el uso del equipo especializado y las condiciones a las que se enfrentan durante una intervención.

La convocatoria reunió a 50 niños inscritos, una cifra que fue considerada positiva por Protección Civil, además del mismo número de padres de familia que participan en las actividades. "Es un número muy bueno. Cerramos en 50 y vamos a estar analizando si podemos abrir alguna otra semana", comentó Alvarado Flores.

El director de Protección Civil destacó que este tipo de actividades buscan acercar a las nuevas generaciones a los cuerpos de emergencia y generar una mayor conciencia sobre la importancia de prevenir accidentes y actuar correctamente ante una situación de riesgo.