Recaudación de Rentas en Monclova: oficinas abiertas durante vacaciones

A pesar del periodo vacacional, la Administración Local de Recaudación de Rentas en Monclova mantiene abiertas sus oficinas para atender a los contribuyentes, informó el jefe de la dependencia, Pablo González González.

El funcionario explicó que la oficina trabaja con personal de guardia, por lo que los servicios continúan disponibles, entre ellos el programa de convenios para quienes mantienen adeudos en derechos vehiculares. "Sí hemos estado haciendo convenios, pero por el periodo vacacional algunos contribuyentes no están enterados y ha venido poca gente. Ahorita tenemos una guardia en el área de lobby; de 15 asesores o cajeros normalmente, actualmente trabajan cinco o seis", señaló.

González González recordó que hace aproximadamente 15 días se reactivó el esquema de pago en parcialidades, el cual permite a los contribuyentes regularizar su situación sin cubrir de inmediato la totalidad del adeudo. Explicó que con el pago del 30 por ciento del adeudo se detienen los cargos pendientes y, si el contribuyente liquida el 50 por ciento, recibe de inmediato las nuevas placas de circulación. El resto puede cubrirse en cinco o seis quincenas.

Indicó que este programa no se implementaba desde hace alrededor de tres años y representa una alternativa para las familias que actualmente enfrentan otros compromisos económicos, como los gastos por el próximo regreso a clases.

El jefe de Recaudación de Rentas también informó que, debido al periodo vacacional, permanecen cerrados temporalmente los módulos de atención ubicados en Castaños, en una tienda de conveniencia del sector El Pape y en las oficinas de la calle De la Fuente, donde se localiza Telégrafos.

Precisó que esos módulos reanudarán actividades el próximo 3 de agosto, mientras que la oficina principal continúa operando con normalidad mediante guardias. Asimismo, estimó que alrededor del 40 por ciento de los contribuyentes mantiene algún rezago en el pago de derechos vehiculares y reiteró la invitación para aprovechar el programa de convenios.

Finalmente, aclaró que, por el momento, no existe ninguna instrucción para iniciar procedimientos de requerimiento o cobranza por otras vías contra los contribuyentes con adeudos.