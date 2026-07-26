Aumento del 50% en viajes de verano en Monclova

La demanda de viajes durante el periodo vacacional de verano registra un incremento de alrededor del 50 por ciento respecto al año anterior, informó Enrique Oviedo Garza, director de Transportes Turísticos Monclova.

El empresario señaló que esta temporada ha sido positiva para el sector, luego de que las familias han retomado la planeación de sus vacaciones y han encontrado opciones de viaje con paquetes más accesibles. "Ha sido un año positivo en cuanto al turismo. Nosotros como empresas siempre nos preparamos con algunos paquetes accesibles y económicos para el usuario, y eso nos da el beneficio de que el cliente pueda viajar", explicó.

Oviedo Garza consideró que la actividad turística muestra una recuperación favorable en comparación con años anteriores, incluso después de los efectos económicos derivados de la pandemia y otras dificultades que han impactado a la región. "Creo que la gente ya ha analizado y sobre todo se ha preparado más para estos periodos vacacionales. Sentimos que ha mejorado comparativamente con el año pasado", comentó.

Entre los destinos que actualmente ofrecen se encuentran Mazatlán, Puerto Vallarta, Veracruz y Tampico, lugares hacia donde han registrado salidas durante esta temporada.

El director de Transportes Turísticos Monclova destacó que, pese a las condiciones económicas de la región, las familias continúan buscando espacios de descanso y recreación. "Las situaciones que a veces pasamos aquí en la región, lógicamente tenemos que ser positivos. La gente lo ve como una válvula de escape; el ser humano y el ciudadano también necesita salir, no todo es trabajo", expresó.

Señaló que las empresas del sector han tenido que ajustar costos y reducir márgenes de utilidad para ofrecer alternativas que permitan a más personas viajar. "Tenemos que diversificar y arriesgar para que la gente también pueda viajar. El reducir beneficios nos da la pauta para poder seguir trabajando, no pensar siempre en ganar el 100 por ciento", afirmó.

Oviedo Garza indicó que la empresa cuenta con 32 años de experiencia en el ramo y que muchos clientes comienzan a planear sus viajes con anticipación, incluso desde temporadas como Semana Santa. Explicó que los usuarios suelen reservar sus paquetes con tiempo para el verano, al prepararse tanto económicamente como en la organización familiar. "Un viaje beneficia a todos, salir de una rutina diaria también te da la oportunidad de descansar, siempre y cuando económicamente te prepares", concluyó.