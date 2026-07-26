Arturo Cabrera llama a automovilistas a extremar precauciones en verano

Ante el inicio del periodo vacacional de verano, la Coparmex llamó a los automovilistas a extremar precauciones al circular por la Carretera Federal 53, principalmente en los tramos de Mina e Hidalgo, Nuevo León, donde continúan dándose quejas por presuntas extorsiones y sanciones indebidas.

El comisionado de Seguridad de Coparmex, Arturo Cabrera, señaló que, aunque durante el último mes disminuyeron los reportes de conductores que aseguraron haber enfrentado este tipo de situaciones, persisten infracciones que derivan en multas de al menos 2 mil 500 pesos.

Indicó que la mejor forma de evitar contratiempos es respetar el reglamento de tránsito y portar la documentación obligatoria durante el viaje. Explicó que una de las infracciones más comunes es el exceso de velocidad, sobre todo al cruzar zonas urbanas de Mina e Hidalgo, donde el límite permitido es de aproximadamente 30 kilómetros por hora.

"Es importante que no demos pie a sufrir una sanción económica, son áreas urbanas y hay que circular a la velocidad permitida".

Añadió que también son motivo de infracción el arrastre de remolques sin las debidas medidas de seguridad, rebasar en zonas prohibidas y no contar con una póliza de seguro de daños a terceros. Asimismo, advirtió que el uso de vidrios polarizados puede derivar en una sanción, con excepción de aquellos vehículos que cuentan con ese sombreado de fábrica.

Cabrera comentó que, de acuerdo con los reportes recibidos por el organismo empresarial, en el último mes disminuyeron las quejas de asegurados relacionadas con este tipo de situaciones, sin embargo, insistió en que los automovilistas deben mantener las medidas preventivas. "Seguimos expuestos a una sanción, la invitación es a cuidar estos aspectos, respetar la velocidad, evitar rebasar en zonas prohibidas, asegurar correctamente los remolques y portar toda la documentación y el seguro correspondiente".