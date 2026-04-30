Lesionan con arma blanca a sabinense

SABINAS, COAH.- Paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana, brindaron atención pre hospitalaria a un ciudadano que fue atacado con arma blanca en la colonia Sarabia.

Estos hechos, se registraron la tarde de este jueves, situación de la cual también tomaron conocimientos elementos policiacos de diferentes corporaciones.

El afectado fue encontrado al interior de un domicilio, presentaba diversos golpes en el cuerpo así como también una herida a la altura del abdomen, requiriendo ser trasladado a un nosocomio de la localidad.

Detalles confirmados

Vecinos del sector, mencionaron que una riña entre varias personas, detonó en estos hechos donde uno de los varones involucrados resultó herido, del cual se desconoce hasta el momento sus generales.