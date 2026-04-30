Alusivo al Día del Trabajo Preparan en Múzquiz Desfile del 1 de mayo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En el marco del Día del Trabajo el día de mañana 1 de mayo, burócratas del Ayuntamiento de Múzquiz, participarán en el desfile encabezado por las autoridades municipales.

La profesora Mireya Jordán, directora de la Honorable Junta Patriótica dio a conocer que, el contingente iniciará en punto de las 08:55 horas partiendo de la calle Presidente Juárez esquina con Gustavo Elizondo.

Detalles del desfile

La marcha tendrá como destino llegar al quiosco de la plaza Hidalgo en el Centro Histórico de Múzquiz donde se emitirá un discurso a cargo del dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros Campesinos (CROC).

En dicho contingente, se contará con la presencia además de integrantes de las organizaciones sindicales como la Sección 5 y 38 del SNTE de maestros, Telefonistas, Comisión Federal de Electricidad, Trabajadores de la Salud, Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) y taxistas.

Historia del Día del Trabajo en México

En México, durante la Revolución Mexicana, la Casa del Obrero Mundial, unificó a varias organizaciones obreras. Sus afiliados decidieron conmemorar públicamente el 1º de mayo como día internacional del trabajo a partir de 1913.

Ese año se celebró el primer desfile obrero el 1º de mayo, en el que participaron de más de 25 mil trabajadores. Durante el periodo posrevolucionario, los organismos obreros mexicanos crecieron en número y fuerza.

Al paso del tiempo, la conmemoración del 1º de mayo se convirtió en una celebración tradicional, que pone de manifiesto, que la lucha por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores sigue vigente.