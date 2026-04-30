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Coahuila

En el Municipio de Sabinas se impacta motociclista en una pipa de gas LP

El lesionado fue trasladado a un nosocomio para valoración médica inmediata

Por Teresa Muñoz - 30 abril, 2026 - 02:44 p.m.
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      SABINAS, COAH.- Tras impactarse contra una pipa de gas LP un motociclista identificado con el nombre de Usiel N resultó lesionado, hechos registrados sobre las calles Constitución y Gómez Farías de la colonia Sarabia.

      Al perímetro arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios al motociclista, enviándolo a un hospital para valoración médica.

      Accidente en Sabinas: detalles del incidente

      En el lugar del accidente también se constituyeron los elementos de bomberos dado a que del Cuerpo de bomberos debido al riesgo potencial que representa una unidad que transporta gas LP.

      Respuesta de las autoridades

      Elementos de la Policía Preventiva Municipal tomaron conocimiento de los hechos, acordonaron el área y facilitaron las labores de atención, además de iniciar el peritaje correspondiente a través de la elaboración del Informe Policial Homologado.

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