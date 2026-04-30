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Coahuila

El artista Federico "Licko" Gallegos, ex obrero de AHMSA, plasma su primer mural

El mural de Federico Gallegos, ex obrero de AHMSA, busca revitalizar el Centro Histórico de Monclova.

Por Carolina Salomón - 30 abril, 2026 - 05:12 p.m.
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      El artista Federico "Licko" Gallegos, ex obrero de AHMSA, plasma su primer mural en la plaza Zapopan. Carolina Salomón/La Voz

      En una fusión entre identidad, resistencia y expresión cultural, el artista Federico "Licko" Gallegos, de 31 años y ex obrero de AHMSA, realiza su primer mural en la plaza Zapopan, ubicada en la Zona Centro de Monclova, como parte de un proyecto de intervención artística enfocado en revitalizar el Centro Histórico.

      Con una trayectoria iniciada en 2016, "Licko" ha participado en diversas exposiciones y ha llevado sus obras a museos y espacios culturales; sin embargo, este proyecto marca un momento significativo en su carrera al tratarse de su primer mural de gran tamaño, plasmada en las paredes de una antigua casona.

      Aunque la obra aún no cuenta con un título definitivo, el concepto se inspira en la idea "Lo que nace a 40 grados, lo que florece a 40 grados", en sintonía con la exposición que se presentará este sábado en el evento Botana Visual.

      Impacto en la comunidad

      La propuesta también dialoga con la realidad actual de la ciudad, particularmente por el cierre de AHMSA y la situación que atraviesa Monclova a consecuencia de ello.

      El mural representa un paisaje simbólico del desierto, donde los nopales —elemento central de la composición— portan rostros que aluden a la ciudadanía. "Los monclovenses somos como los nopales: crecemos en cualquier lugar, incluso en condiciones adversas", expresa el artista, quien busca reflejar la fortaleza colectiva ante la adversidad.

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      Detalles del mural

      La figura principal es una mujer que emerge entre manos, evocando la madre naturaleza y el origen de la vida. A su alrededor, burbujas y nubes introducen la presencia del agua como símbolo de equilibrio y esperanza, reforzando la idea de que incluso en la sequía pueden surgir momentos de calma y renovación.

      En cuanto a la propuesta estética, Gallegos apuesta por una paleta de tonos tierra y colores cálidos que armonizan con el entorno, incorporando matices azules que remiten a lo nocturno y lo galáctico, elementos recurrentes en su obra. "Mi trabajo siempre busca conectar la tierra con el universo", señala.

      El artista ha dedicado alrededor de cinco horas diarias durante seis días consecutivos para avanzar en el mural, cuya dimensión aproximada es de siete metros de largo por cuatro de alto. Se prevé que la obra quede concluida este fin de semana.

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