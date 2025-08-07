Contactanos
Coahuila

CONAFOR colabora en mantenimiento de calles de San Buenaventura

El alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez agradece el compromiso de los trabajadores por embellecer la ciudad

Por Staff / La Voz - 07 agosto, 2025 - 05:56 p.m.
Desde tempranas horas de este jueves, las cuadrillas del programa Empleo Temporal iniciaron labores para mejorar la imagen urbana de San Buenaventura, realizando acciones de limpieza, deshierbe, barrido manual y pintura de camellones en puntos estratégicos de la ciudad.

En punto de las 7:30 de la mañana, el alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez recorrió la entrada principal del municipio para saludar personalmente a los trabajadores y agradecer su compromiso con la comunidad.

Durante la jornada, también se contó con el apoyo de personal de CONAFOR, sumando esfuerzos para mantener en óptimas condiciones calles y espacios públicos.

El programa Empleo Temporal no solo representa una oportunidad laboral, sino que también fomenta el sentido de pertenencia y orgullo por San Buenaventura, al integrar a ciudadanos que desean aportar al cuidado y embellecimiento de su entorno.

"Este trabajo es una muestra de que, cuando comunidad y gobierno se unen, los resultados se ven en cada rincón de nuestra ciudad", destacó el alcalde Lozano Sánchez.

