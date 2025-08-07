CONAFOR colabora en mantenimiento de calles de San Buenaventura

Desde tempranas horas de este jueves, las cuadrillas del programa Empleo Temporal iniciaron labores para mejorar la imagen urbana de San Buenaventura, realizando acciones de limpieza, deshierbe, barrido manual y pintura de camellones en puntos estratégicos de la ciudad.

En punto de las 7:30 de la mañana, el alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez recorrió la entrada principal del municipio para saludar personalmente a los trabajadores y agradecer su compromiso con la comunidad.

Durante la jornada, también se contó con el apoyo de personal de CONAFOR, sumando esfuerzos para mantener en óptimas condiciones calles y espacios públicos.

El programa Empleo Temporal no solo representa una oportunidad laboral, sino que también fomenta el sentido de pertenencia y orgullo por San Buenaventura, al integrar a ciudadanos que desean aportar al cuidado y embellecimiento de su entorno.

"Este trabajo es una muestra de que, cuando comunidad y gobierno se unen, los resultados se ven en cada rincón de nuestra ciudad", destacó el alcalde Lozano Sánchez.