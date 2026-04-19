Banca Afirme apoya a AHMSA en su camino hacia la venta

En un avance que comienza a generar expectativas positivas en la región Centro, Altos Hornos de México (AHMSA) dio un paso clave dentro de su proceso de concurso mercantil, luego de que Banca Afirme manifestara su respaldo al nuevo procedimiento de venta como unidad productiva.

El posicionamiento fue presentado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, marcando un movimiento relevante en medio de la prolongada crisis de la acerera.

De acuerdo con el documento, el grupo financiero consideró que la propuesta planteada por el síndico es viable y cumple con los lineamientos legales para proteger los derechos de los acreedores. Sin embargo, este respaldo no es definitivo, ya que está sujeto a que no se modifiquen aspectos clave relacionados con las garantías y derechos de cobro.

Aunque se trata de un avance importante, el proceso aún no está completo. Falta que otros actores relevantes, como Cargill, emitan también su aceptación a este mecanismo, lo que permitiría consolidar las condiciones necesarias para avanzar hacia una eventual subasta. En ese sentido, el aval de Afirme es visto como un primer paso —pequeño pero significativo— que podría destrabar el camino.

La posibilidad de concretar la venta de AHMSA como unidad productiva representa una luz de esperanza para miles de trabajadores y para la economía de Monclova, que depende en gran medida de la actividad siderúrgica. De concretarse los acuerdos pendientes, el proceso podría entrar en una etapa decisiva en las próximas semanas.