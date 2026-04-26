Mario Dante Galindo advierte sobre aranceles en el T-MEC y su efecto en el empleo

La situación económica y laboral en la región Centro podría complicarse ante la postura de Estados Unidos dentro del análisis del T-MEC, en donde se analiza mantener los aranceles en algunos sectores como la industria automotriz.

El coordinador nacional del empleo de CTM, Mario Dante Galindo, señaló que el análisis en curso del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá genera incertidumbre, tras las recientes declaraciones Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tras reuniones sostenidas en Estados Unidos.

Durante las declaraciones, Marcelo Ebrard señaló que ya no buscan "cero aranceles" sino buscan que se aplique la menor cantidad posible a los productos mexicanos, lo que genera un impacto en las empresas.

Mario Dante Galuindo señaló que esto impacta a la industria exportadora, principalmente a la industria automotriz, lo que complica el panorama en la región y que podría incrementar la pérdida de empleos.

Señaló que anteriormente se tenía optimismo tras la reunión en la que participaron incluso representantes de grandes marcas automotrices, lo que hacía prever un entorno favorable para la ratificación del tratado, sin embargo, el panorama cambió drásticamente en cuestión de horas.

Dante Galindo consideró que factores políticos también han influido en el endurecimiento de la postura estadounidense, al considerar que las decisiones y posturas que ha tomado la Presidenta Claudia Sheinbaum en el ámbito internacional podrían estar afectando el rumbo de las negociaciones.

De mantenerse esta tendencia, se prevé un impacto directo en el sector productivo, con posibles cierres de empresas y despidos, situación que podría agravarse en los próximos meses, en medio del contexto electoral en Estados Unidos.

"Las empresas estaban esperando mayor claridad para invertir o mantenerse, pero este escenario es el peor posible. Ya ha habido cierres y despidos, y con lo que viene, esta situación podría intensificarse", indicó.