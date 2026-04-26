Riña entre alumnas en Castaños: autoridades piden supervisar celulares

CASTAÑOS, COAH. —Tras la riña registrada entre una docena de alumnas de la secundaria técnica 85 de Castaños, la dirección de la Escuela Secundaria Técnica No. 85 hizo un llamado firme a madres y padres de familia para reforzar la supervisión del uso de celulares entre los alumnos, al advertir que el manejo inadecuado de la tecnología está impactando la convivencia escolar.

A través de un mensaje dirigido a la comunidad, el plantel recordó que el uso de teléfonos celulares está prohibido dentro de la institución, una medida establecida en el reglamento escolar firmado por los propios tutores.

Sin embargo, la dirección señaló que esta norma ha sido incumplida de manera constante, lo que ha obligado incluso a resguardar dispositivos dentro de la escuela.

Más allá de la medida disciplinaria, el director enfatizó que el problema va más allá del aula, al explicar que muchos conflictos entre estudiantes se originan fuera del plantel, particularmente en redes sociales o en el entorno cotidiano, y posteriormente se trasladan al espacio escolar.

"No es un tema menor... lo que pasa en redes sociales termina afectando directamente la convivencia entre los alumnos", expone el mensaje.

En este sentido, la institución subrayó que no se opone al uso de la tecnología, pero sí al uso sin supervisión, al considerar que esto puede detonar situaciones de conflicto entre los adolescentes.

Por ello, se pidió a las familias no permitir que los estudiantes lleven celulares a la escuela y, sobre todo, mantener comunicación constante con sus hijos sobre el uso responsable de redes sociales.

La dirección reiteró que el plantel mantiene acciones preventivas y de control dentro de sus posibilidades, pero insistió en que la colaboración con los padres de familia es clave para fortalecer la disciplina y el entorno escolar.