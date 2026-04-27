Riña multitudinaria deja un joven fallecido en la colonia El Tanquecito en Saltillo

SALTILLO, Coahuila.-La violencia registrada la noche del domingo en la colonia El Tanquecito terminó en tragedia, luego de que un joven, identificado por conocidos como "El Comino", perdiera la vida tras ser herido con arma blanca en medio de una riña colectiva.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles Aquiles Serdán y Pedro Ampudia, donde, según versiones preliminares, un grupo numeroso de personas, estimado en al menos treinta, se enfrentó debido a conflictos previos.

¿Cómo ocurrió la riña en El Tanquecito?

En el transcurso del altercado, el joven recibió una lesión punzocortante en el pecho que lo dejó inconsciente sobre el pavimento.

Ante la gravedad de la situación, familiares lo trasladaron por sus propios medios a la Clínica 1 del IMSS. No obstante, al arribar al hospital, el personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales, pese a los intentos por reanimarlo.

Acciones de la autoridad tras el incidente

Elementos de la Policía Municipal se movilizaron al sitio para controlar la situación y lograron la detención de varias personas presuntamente involucradas en la riña. Durante la intervención, los agentes también enfrentaron agresiones por parte de algunos familiares de los participantes, lo que derivó en un operativo más amplio para restablecer el orden.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado acudió tanto al lugar de los hechos como al hospital para realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer lo sucedido, reconstruir la dinámica del enfrentamiento y determinar la responsabilidad de los implicados.