Despedida emotiva a Francisco, joven de la Secundaria General Número 2 en Frontera

Entre flores, globos y un profundo sentimiento de tristeza, familiares, amigos, compañeros y docentes dieron el último adiós a Francisco, estudiante de 14 años de la Secundaria General Número 2 "Emiliano Zapata", cuya partida ha conmocionado a la comunidad estudiantil. Desde temprana hora, la capilla donde fueron velados sus restos recibió la visita de decenas de jóvenes que acudieron para despedirse de quien fuera su amigo y compañero. Con globos en mano, ramos de flores y muestras de cariño, sus compañeros le rindieron homenaje en medio de un ambiente de dolor y consternación. Maestros de la institución también se hicieron presentes en el funeral, llevando coronas florales y recordando con afecto los momentos compartidos con Francisco dentro de las aulas, destacando su recuerdo entre quienes convivieron con él. Aunque el servicio funerario se llevó a cabo de manera privada, por decisión de la familia, fue posible observar la presencia de sus padres, así como de familiares tanto del lado materno como paterno, quienes permanecieron unidos en este difícil momento.

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Cabe recordar que el pasado 16 de abril, Francisco se desvaneció al interior del plantel, ubicado en la colonia Obrera Sur, luego de presentar un fuerte dolor de cabeza que alarmó a docentes y alumnos. De inmediato fue atendido de urgencia en Monclova; sin embargo, su estado de salud se agravó rápidamente. Tras ser ingresado en terapia intensiva, estudios médicos revelaron la presencia de un tumor cerebral de origen congénito. Ante la gravedad de la situación, el 17 de abril fue trasladado a un hospital especializado en Saltillo, donde médicos hicieron todo lo posible por estabilizarlo durante ocho días. Pese a los esfuerzos del personal médico, las complicaciones derivadas del aumento de la presión intracraneal terminaron por arrebatarle la vida el pasado viernes, dejando una profunda huella entre quienes lo conocieron. Sus restos fueron velados en una funeraria de la zona centro de Frontera y posteriormente trasladados a un panteón de la localidad, donde ahora descansan en paz. La noticia de su fallecimiento ha generado una ola de mensajes de solidaridad y condolencias hacia su familia, mientras compañeros, maestros y amigos conservan en su memoria el recuerdo de Francisco.