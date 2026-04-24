Gobierno Municipal de Múzquiz inicia festejos por Día del Niño

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con gran entusiasmo, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, a través del DIF Municipal que encabeza como presidenta Honoraria Estela Falcón Dávalos y dirige Gabriela Maltos Estrada como directora, dio inicio a los festejos con motivo del Día del Niño en distintas comunidades del municipio.

Las celebraciones buscan brindar espacios de convivencia y alegría para las familias, destacando el compromiso de la administración con la niñez muzquense.

Dichas actividades comenzaron durante la mañana del jueves en el mineral de Minas La Florida, continuaron en Minas de Barroterán y posteriormente en Estación Barroterán.

En cada comunidad, niñas y niños disfrutaron de un ambiente lleno de diversión, juegos y dinámicas que fortalecieron la unión familiar y el espíritu de armonía.

Las actividades del Día del Niño en Múzquiz

Más tarde, alrededor de las 18:00 horas, la plaza Hidalgo ubicada en la zona centro de la Villa de Palaú, se convirtió en el punto de encuentro de decenas de familias.

Allí, Gabriela Maltos Estrada, directora del DIF Municipal, encabezó el evento especial que incluyó rifas de regalos y actividades recreativas, generando momentos inolvidables para los asistentes.

Durante los festejos se realizaron sorteos en cada localidad, entregando premios como bicicletas, patines, scooters, tablets y triciclos.

Además, la presencia de un show infantil muy dinámico, animó a los presentes con juegos y bailes, creando un ambiente lleno de risas y entusiasmo.

Compromiso del Gobierno Municipal con la niñez

Al cierre de cada celebración, se llevó a cabo una lluvia de pelotas y la entrega de bolos y dulces para todos los pequeños quienes, entusiasmados, disfrutaron al máximo de estas festividades.

Con dichas acciones, el Gobierno Municipal de Múzquiz refrenda su compromiso de celebrar a la niñez y fomentar espacios de sana convivencia, marcando el inicio de los festejos dedicados a los niños y niñas del municipio.