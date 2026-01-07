Anuncia alcaldesa importante Paquete de obras para 2026

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez reafirmó su compromiso con el desarrollo de Múzquiz al destacar que la clave para lograr un municipio exitoso y en constante avance es el trabajo en equipo y la unidad con el Gobierno del Estado.

Durante su asistencia como invitada especial en la inauguración del nuevo establecimiento Church´s Texas Chicken, la edil aprovechó para compartir una visión optimista sobre los proyectos que se avecinan para este 2026.

En su mensaje, Jiménez Gutiérrez agradeció al empresario Luis Lauro Hinojosa Margáin por confiar en el potencial de Múzquiz e invertir en este Pueblo Mágico. Subrayó que, la llegada de nuevas inversiones no solo fortalece la economía local, sino que también genera empleos y dinamiza el comercio en beneficio de las familias muzquenses.

La alcaldesa adelantó que este año se implementará un paquete integral de obras públicas que incluye la mejora de vialidades mediante pavimentación, bacheo y rehabilitación de calles, así como la ampliación del sistema de alumbrado público, drenaje y agua potable. "Vamos a mejorar todas las vialidades y brindar espacios más dignos para nuestras familias", expresó con entusiasmo.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, por su apoyo constante en la gestión de recursos y proyectos que impactan positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos. "Gracias a su compromiso, seguimos avanzando en el desarrollo económico de cada uno de los municipios de Coahuila", afirmó.

Con estas acciones, la administración municipal de Múzquiz reafirma su visión de progreso y bienestar, apostando por una infraestructura sólida y por alianzas estratégicas que permitan consolidar al municipio como un referente de crecimiento en la Región Carbonífera.