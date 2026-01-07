Fallece adulta mayor en Saltillo; investigan presunta agresión de su hijo en la colonia Conquistadores

Una mujer de aproximadamente 80 años falleció la mañana de este miércoles en la colonia Conquistadores, en Saltillo, luego de ser encontrada inconsciente dentro de su domicilio. Su hijo, señalado como presunto agresor y con antecedentes de consumo de drogas, fue detenido.

SALTILLO, Coahuila.- Una adulta mayor perdió la vida este miércoles en un domicilio ubicado en la colonia Conquistadores, al poniente de la ciudad, en un hecho que es investigado por las autoridades estatales como un posible caso de violencia familiar.

De acuerdo con información preliminar, vecinos del sector alertaron a los cuerpos de emergencia tras notar que la mujer, de cerca de 80 años de edad, permanecía inconsciente desde hacía más de 30 minutos.

Paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Al interior del inmueble, la mujer fue localizada cubierta con una cobija, lo que impidió a los socorristas identificar de inmediato posibles lesiones visibles.

Sin embargo, versiones de testigos señalan que momentos antes se habría registrado una discusión con su hijo, quien presuntamente se encontraba bajo los influjos de sustancias ilícitas.

El hombre, conocido por vecinos por su conducta agresiva y problemas de adicción, fue retenido dentro de una de las habitaciones del domicilio mientras se solicitaba la presencia de elementos de seguridad. Posteriormente, fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

La autoridad informó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar si el fallecimiento fue consecuencia directa de una agresión o si se trató de un accidente, como una posible caída de su propia altura. La necropsia de ley será clave para establecer la causa exacta de la muerte.

Este caso se suma a otros hechos de violencia intrafamiliar registrados en Saltillo, donde autoridades han reiterado el llamado a denunciar situaciones de riesgo, especialmente cuando involucran a personas adultas mayores.