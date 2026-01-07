Por corto circuito Fuego arrasa con vivienda

MONCLOVA, COAH.– Un descuido en la instalación eléctrica estuvo a punto de convertirse en tragedia la mañana de este miércoles, luego que un cortocircuito provocó un fuerte incendio en una vivienda de la colonia Colinas de Santiago, dejando cuantiosas pérdidas materiales y a un hombre prácticamente sin su patrimonio.

El siniestro se registró pasadas las 10:00 horas en el domicilio marcado con el número 1119A de la calle Estación Monclova, donde vecinos alertaron a los números de emergencia al observar que una densa columna de humo comenzaba a salir del interior de la casa.

El incendio se originó por un cortocircuito en la vivienda de Roberto Martínez.

De acuerdo con los primeros informes, el fuego se originó cuando un cable de un televisor fue utilizado de manera improvisada para alimentar de energía eléctrica a la vivienda. El sobrecalentamiento del conductor generó una chispa que rápidamente alcanzó objetos cercanos, propagándose el fuego con rapidez al interior del inmueble.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato al lugar y, al confirmar que se trataba de un incendio en casa habitación, iniciaron intensas maniobras para controlar las llamas.

Bomberos de Monclova lograron sofocar el fuego y evitar su propagación.

Tras varios minutos de trabajo lograron sofocar el fuego y evitar que se extendiera a viviendas contiguas. El incendio ocasionó daños estructurales, así como la pérdida total de muebles y pertenencias, entre ellas la cocina, una cama.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, ya que el propietario había salido desde temprana hora. El propietario de la vivienda, Roberto Martínez Medina, de 39 años de edad, fue notificado del incidente y al llegar sólo pudo constatar la devastación que dejó el incendio.

Afortunadamente, no hubo personas lesionadas durante el siniestro.

Una vez controlada la emergencia, los bomberos realizaron labores de enfriamiento, ventilación y revisión de seguridad para descartar riesgos adicionales, mientras autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar conexiones eléctricas irregulares, ya que representan un alto riesgo para la integridad de las familias.