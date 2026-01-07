Expresa el empresario Luis Lauro Hinojosa Margáin Tiene Múzquiz infraestructura Para inversiones significativas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con una trayectoria de 20 años al frente de la franquicia Church´s Texas Chicken en el municipio de Sabinas, el empresario Luis Lauro Hinojosa Margáin decidió expandir su visión comercial al Pueblo Mágico de Múzquiz.

Este 7 de enero marca la apertura oficial de la nueva sucursal, ubicada en el corazón de la cabecera municipal, consolidando así su papel como inversor principal en la Cuenca Carbonífera.

La llegada de esta reconocida cadena de comida rápida representa un impulso significativo para la economía local, al generar más de 22 empleos directos y 40 indirectos.

"Hay que apostarle a la economía de la Región Carbonífera", expresó Hinojosa Margáin en entrevista, al tiempo que extendió una cordial invitación a la ciudadanía para conocer y disfrutar del nuevo establecimiento.

La importancia de la mano de obra local

Uno de los pilares de este proyecto ha sido la contratación de mano de obra local. El empresario destacó que se ha priorizado la inclusión de habitantes de Múzquiz en el equipo de trabajo, aprovechando al máximo la infraestructura y el talento humano con el que cuenta la ciudad.

Esta decisión busca fortalecer el sentido de pertenencia y contribuir al desarrollo social de la comunidad.

Durante la inauguración, Hinojosa Margáin agradeció públicamente a la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez por el respaldo brindado. Reconoció que el acompañamiento de la administración municipal fue clave para agilizar los trámites y concretar la apertura de la franquicia en tiempo y forma, destacando la disposición y compromiso de la edil con el crecimiento económico del municipio.

Expansión de Church´s Texas Chicken en la región

Con esta nueva sucursal, Church´s Texas Chicken suma ya tres puntos de venta en la Región Carbonífera: la original en Sabinas, una reciente apertura en Nueva Rosita y ahora en Múzquiz.

La expansión de la franquicia no solo reafirma la confianza empresarial en la zona, sino que también abre nuevas oportunidades para el desarrollo comercial y laboral en esta región de Coahuila.