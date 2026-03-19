Supervisa Laura Jiménez los trabajos de desazolve en Múzquiz y Villa de Palaú

Múzquiz, Coah.- El Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, en coordinación con SIMARC Múzquiz, lleva a cabo trabajos de supervisión y desazolve en diversos puntos de la Villa de Palaú, así como en la cabecera municipal de Melchor Múzquiz.

Estas acciones se realizan con el apoyo de maquinaria tipo vactor, permitiendo atender de manera eficiente las problemáticas derivadas de líneas de drenaje obstruidas que afectan a la ciudadanía.

Acciones de la autoridad

En la Villa de Palaú, específicamente en el sector conocido como Tiro 4, se realizaron labores de desazolve en distintos puntos, mejorando con ello la calidad del servicio de drenaje. Posteriormente, las cuadrillas se trasladaron a la ciudad de Melchor Múzquiz para continuar con estos trabajos en diferentes sectores de la localidad.

Estas acciones son posibles gracias a la reciente entrega realizada por el gobernador del estado a SIMARC de la Región Carbonífera, consistente en dos unidades vactor y equipamiento especializado, lo que permite fortalecer la atención a las solicitudes ciudadanas y avanzar en la disminución del rezago en el desazolve de drenajes.

Supervisión de Laura Jiménez

En compañía de ciudadanos y ciudadanas de la Villa de Palaú y de Múzquiz, así como del coordinador de Mejora Múzquiz, Jesús Guerrero García, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez supervisó personalmente los trabajos, reiterando su compromiso de atender de manera directa las necesidades de la población.

Asimismo, la Presidenta Municipal mantiene una supervisión constante de cada una de las solicitudes, instruyendo el envío de cuadrillas con unidades vactor para dar solución oportuna a las problemáticas de drenaje en el municipio.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Múzquiz reafirma su compromiso con el bienestar de la ciudadanía, trabajando de manera permanente para mejorar los servicios básicos y la calidad de vida de las familias.