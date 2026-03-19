Con cruces y un ataúd simbólico, obreros de AHMSA marchan para exigir subasta y pago de adeudos

Monclova, Coahuila. En una protesta cargada de simbolismo, indignación y reclamo, trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) marcharon desde la puerta 3 de la siderúrgica hasta el bulevar Harold R. Pape, donde alzaron la voz para exigir que se agilice la subasta de bienes de la empresa y se garantice el pago a miles de obreros que, tras más de tres años de incertidumbre, aseguran estar cansados de promesas incumplidas y retrasos que solo profundizan la crisis de sus familias.

La movilización estuvo marcada por una imagen contundente: los manifestantes avanzaron portando cruces azules y de cartón, así como un ataúd simbólico en el que colocaron los nombres de Alonso Ancira, del síndico Víctor Manuel Aguilera y de la jueza Ruth, en señal de protesta por lo que consideran responsabilidades directas en el estancamiento del proceso judicial y financiero que mantiene sin pago a miles de acreedores laborales. Además, exhibieron cartulinas con mensajes de reclamo, en las que acusaron que mientras el síndico "gasta millones al mes", los obreros permanecen "en la miseria", y advirtieron que los sueños de trabajadores fallecidos y de sus familias siguen enterrados en medio de la falta de soluciones.

¿Qué declararon los representantes del movimiento obrero?

Durante el pronunciamiento, uno de los representantes del movimiento obrero sostuvo que la lucha no pertenece a una sola persona, sino a toda la clase trabajadora y sus familias, por lo que llamó a no creer más en promesas políticas o legales que no se traducen en resultados concretos. Afirmó que el único beneficio real que esperan los trabajadores es el pago de sus adeudos, al considerar que esa es la única justicia posible tras años de espera. En ese contexto, exigieron que se deje de frenar la subasta con trabas administrativas y que se transparenten todos los documentos relacionados con el proceso, al señalar que "ya no quieren más mentiras" y que la prioridad debe ser la liquidación para los obreros.

Detalles sobre la subasta de bienes de AHMSA

Los inconformes también lanzaron acusaciones directas al señalar que el proceso de subasta presuntamente está siendo orientado para beneficiar a Julio Villarreal, mientras miles de trabajadores siguen sin recibir un solo peso. Aseguraron que no permitirán que se impongan más obstáculos y demandaron que se esclarezca el procedimiento "desde abajo hasta arriba", con la revisión de todos los expedientes y responsabilidades. Insistieron en que no buscan afectar a nadie, sino evitar que continúe el deterioro de la clase obrera y que sigan aumentando los casos de trabajadores que han muerto sin ver resuelto su derecho laboral.

En su mensaje, recordaron de manera especial a los compañeros fallecidos durante esta larga espera, entre ellos Víctor "El Gato" Vega, a quien describieron como uno de los obreros que constantemente pedía no bajar la guardia porque le preocupaba profundamente qué ocurriría con los pagos pendientes. Señalaron que, aunque muchos trabajadores enfrentan compromisos familiares y económicos, hoy el principal compromiso debe ser defender el derecho al pago de salarios, finiquitos y prestaciones adeudadas. Rechazaron además que se hable primero de reactivación industrial cuando, afirmaron, antes debe cumplirse con la base trabajadora que sostuvo por años a la acerera.

Finalmente, los manifestantes reiteraron que la exigencia es clara: primero el pago a los trabajadores y después cualquier proyecto de reactivación. De acuerdo con sus propios datos, son alrededor de 14 mil trabajadores acreedores los que continúan a la espera de una solución, frente a un adeudo que aseguran ronda los 200 millones de dólares. Por ello, advirtieron que mantendrán la presión social y pública hasta que se destraben los procesos legales y financieros, pues consideran que la clase obrera de Monclova ya no puede soportar más abandono, ni más retrasos, ni más simulación.