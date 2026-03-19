Madre denuncia presunto acoso escolar y favoritismo en la primaria Niños Héroes de Monclova; da de baja a su hijo

Una madre de familia denunció públicamente un presunto caso de acoso escolar en la primaria Niños Héroes, ubicada en la calle Hinojosa, en la zona centro de Monclova, además de señalar un supuesto trato preferencial por parte del personal del plantel hacia el alumno acusado, quien presuntamente es hijo de una maestra de la misma institución. La mujer aseguró que, tras intentar defender a su hijo, terminó siendo señalada como agresora por directivos y personal docente, por lo que decidió dar de baja al menor.

De acuerdo con el testimonio de la madre, los hechos iniciaron el miércoles de la semana pasada, cuando su hijo Ángel, alumno de segundo grado, le informó que un estudiante mayor, identificado como Daniel, de quinto grado, presuntamente lo había ofendido con expresiones como "mantecas" y "come fritos". La mujer relató que, al conocer lo sucedido, decidió acudir a la escuela para hablar con las autoridades, sin importar —dijo— que el menor señalado fuera hijo de una maestra del plantel, pues su prioridad era respaldar y proteger a su hijo.

¿Cómo ocurrió el acoso escolar?

La denunciante explicó que el jueves acudió a la institución a la hora de salida y, tras identificar al alumno señalado, se acercó a él con la intención de llevar el asunto ante la dirección. Reconoció que tocó al menor de la muñeca para pedirle que la acompañara, aunque negó de manera tajante haberlo jalado o agredido. Fue entonces cuando, según su versión, salió la madre del estudiante, presuntamente una maestra de nombre Ana, quien comenzó a gritarle y a acusarla de haber agredido a su hijo. La mujer señaló que la discusión subió de tono, en medio de reclamos mutuos, y afirmó que en ningún momento se le dio prioridad a la queja inicial de su hijo.

Acciones de la autoridad escolar

Según la madre de familia, la dirección del plantel minimizó la denuncia por las ofensas que habría recibido su hijo, al señalarle que no podía considerarse bullying debido a que no existían antecedentes previos. Asimismo, acusó que las autoridades escolares se negaron a mostrarle los videos de las cámaras de seguridad, bajo el argumento de que se trata de material interno de la escuela, a pesar de que, aseguró, fueron instaladas con apoyo de la asociación de padres de familia y recursos públicos. También cuestionó la falta de vigilancia en horarios de entrada y salida, al señalar que normalmente no hay maestros supervisando la puerta, aunque tras el incidente sí acudieron varios docentes al lugar.

La mujer informó que ya sostuvo reuniones con personal directivo, entre ellos la directora Doralia Hernández González, y que incluso firmó un documento en el que aceptó haber tocado al menor, pero reiteró que nunca lo jaló. Denunció además que fue advertida sobre un posible procedimiento legal en su contra, situación que calificó como un intento de intimidación. Ante lo que consideró una falta de imparcialidad, ausencia de valores institucionales y protección insuficiente para su hijo, decidió dar de baja al menor de la primaria Niños Héroes. Acompañada por su abogada, aseguró que continuará buscando que se esclarezcan los hechos y se determine si hubo omisión, negligencia o favoritismo dentro del plantel.