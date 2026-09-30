Conmemoran natalicio de José María Morelos

NUEVA ROSITA, Coah. - Al conmemorarse el 261 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, autoridades municipales, cívicas y educativas participaron en la ceremonia realizada en el hemiciclo a uno de los héroes de la Independencia de México, situado en la Plaza Hidalgo, en la zona centro de esta ciudad, la cual fue presidida por el alcalde Óscar Ríos Ramírez.

Esta fecha es motivo para recordar el legado que dejó Morelos en la historia nacional y sus ideales vinculados con la libertad y la justicia, expresó el secretario del ayuntamiento, profesor Fernando Mondragón Aguilar, al hacer uso de la voz.

La importancia del legado de Morelos

En el marco de esta conmemoración se destacó la importancia de mantener presente la aportación de José María Morelos en la construcción de México.

Asimismo, se señaló que honrar su memoria implica trabajar con compromiso en favor de la población y atender las necesidades del municipio, tal y como lo ha hecho el presidente municipal, Óscar Ríos, desde que inició la administración 2025-2027.

Un llamado a preservar valores nacionales

La conmemoración también representa un llamado a preservar los valores que forman parte de la historia nacional y fortalecer el sentido de identidad entre los mexicanos.

Con un mensaje de reconocimiento a la figura histórica de Morelos, se llevó a cabo también la colocación de una ofrenda floral junto con las guardias de honor en el hemiciclo a José María Morelos.