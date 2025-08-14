Inaugurada la Liga Municipal de Sóftbol en Homenaje a Zyhui Reséndiz Cázares

CASTAÑOS, COAHUILA.- En un emotivo homenaje, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora inauguró la Liga Municipal de Sóftbol Zyhui Reséndiz Cázares, recordando su pasión, entrega y compromiso con el deporte y la formación de generaciones.

Acompañada por autoridades locales, la presidenta municipal encabezó el arranque oficial de esta justa deportiva que reconoce la trayectoria y el legado de la profesora Reséndiz Cázares.

En el evento, autoridades municipales, deportistas, familiares y amigos recordaron a la docente como una incansable promotora del deporte, quien dejó una huella imborrable en la comunidad.

En su mensaje, Sifuentes Zamora destacó la relevancia de este torneo, que reúne a equipos femeniles y varoniles para competir con pasión y respeto, promoviendo la activación física, la sana competencia, la convivencia familiar, pero sobretodo llevando en alto el nombre de una mujer que abrió caminos en el deporte local.

“Nuestra amiga Zyhui Reséndiz Cázares nos deja un legado imborrable en el deporte y en nuestro municipio. A la familia le decimos que la profe es y será un orgullo para Castaños porque siempre resaltó en cualquier área que ella se desarrollara. Este es un pequeño homenaje a lo mucho que ella se merece”, afirmó.

Asimismo, la presidenta municipal agradeció a todas las personas que asistieron al arranque de la liga, en especial a los equipos participantes, destacando que su entusiasmo y dedicación son la mejor forma de honrar la memoria de la homenajeada.

“De la mano y con el respaldo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas continuaremos fomentando las distintas disciplinas deportivas, la activación física, la sana competencia y el impulso al talento de las y los castañenses”, finalizó.