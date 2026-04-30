Recomiendan revisar el ganado en alerta sector ganadero y ejidal de Múzquiz ante caso de GBG en Castaños

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Tras la confirmación de un caso de gusano barrenador en ganado del municipio de Castaños, el sector ganadero y ejidal de Múzquiz se mantiene también en estado de alerta.

Quienes se dedican al cuidado de animales bovinos y producción de carne, reciben recomendaciones de la Secretaría de Desarrollo Rural y toman las precauciones debidas, al respecto.

Leonel Gómez Camacho, comisariado ejidal de La Cuchilla y miembro de la Unión de Ejidos en el Pueblo Mágico, informó que la notificación se recibió la tarde del miércoles.

El caso positivo corresponde a una vaca de 36 meses que presentó una lesión en el área del fierro de herrar, la cual se complicó tras el contacto con la mosca que transmite la plaga.

Detalles confirmados

De acuerdo con el reporte, el animal fue movilizado del ejido Bocatoche al pueblo, desafortunadamente la herida se infectó y permitió el desarrollo del gusano barrenador.

Cabe señalar, ese mismo día, también se detectó una mosca estéril en una trampa ubicada cerca del estado de Zacatecas, por lo que se espera un comunicado oficial sobre la situación.

El entrevistado destacó que el Gobierno del Estado ya implementa acciones de control. En el ejido Bocatoche se realiza un barrido sanitario en un radio de 40 hectáreas para revisar la condición del ganado y descartar la presencia de nuevos casos.

Acciones de la autoridad

Estas medidas buscan contener la propagación de la plaga y proteger la producción ganadera.

Finalmente, se recomendó a los propietarios de animales realizar inspecciones minuciosas en el ganado y reportar cualquier herida sospechosa a las autoridades sanitarias.

En caso de detectar larvas, el procedimiento consiste en extraerlas y aplicar curación, siempre bajo la supervisión de la Secretaría de Desarrollo Rural, para garantizar la salud del hato y evitar mayores afectaciones, dijo el entrevistado.