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Coahuila

Cabildo de Monclova evalúa concesión para la Feria 2026

El Cabildo de Monclova revisa la posibilidad de concesionar la Feria Monclova 2026, propuesta por la regidora de Turismo.

Por Carolina Salomón - 28 abril, 2026 - 08:52 p.m.
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      El Cabildo de Monclova revisa por segundo año consecutivo la posibilidad de que la Feria Monclova 2026 se realice mediante una concesión a un particular, propuesta presentada por la regidora de Turismo y Fomento Económico, Nalley Vázquez.

       

      El esquema plantea que, de ser aprobado, la Secretaría del Ayuntamiento emita una convocatoria pública para recibir propuestas de interesados. Estas serían evaluadas por la Comisión de Fomento Económico, que posteriormente emitiría un dictamen para su aprobación final en Cabildo.

       

      En la misma sesión, también fueron aprobados el estado financiero de marzo y el informe del primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, tras su análisis por los regidores.

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