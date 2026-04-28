Policía Municipal asegura objeto punzocortante tras incidente en secundaria

Elementos de la Policía Municipal aseguraron la navaja con la que un alumno de la secundaria Emiliano Zapata presuntamente amenazó a otros estudiantes.

El menor y sus padres fueron canalizados a la Unidad de Integración Familiar (UNIF) y al programa Escuela para Padres.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, informó que el reporte se recibió a través de grupos vecinales de WhatsApp que alertaban sobre un pleito al interior del plantel. Al arribar los agentes, la situación ya había sido controlada.

Indicó que este tipo de incidentes son esporádicos y propios de la etapa adolescente, por lo que se refuerzan acciones de proximidad social y coordinación con escuelas y padres de familia para prevenir riesgos.

Añadió que, como parte de estas estrategias, se invita a las instituciones a canalizar a estudiantes a programas como "Aplícate" y Escuela para Padres, con el fin de brindar seguimiento y atención tanto a los jóvenes como a sus familias.

Asimismo, destacó que las secundarias y preparatorias de sectores oriente y sur concentran mayor incidencia en este tipo de casos, por lo que se mantiene vigilancia y trabajo conjunto en esas zonas.