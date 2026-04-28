Libre con brazalete empleada de boutique

Elisa N continuará su proceso penal en libertad luego de que un juez determinó imponerle medidas cautelares severas, tras ser señalada por el delito de robo en cuantía menor agravado por quebrantamiento de la confianza, en perjuicio de Casa Edith de Monclova.

La audiencia inicial se llevó a cabo la tarde de este martes y se extendió por aproximadamente dos horas, tiempo en el que el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para la imputada.

Dentro de la sala, el ambiente fue de tensión. Familiares de Elisa N siguieron cada momento con nerviosismo y en silencio, algunos con las manos entrelazadas en señal de oración, esperando que no fuera enviada al penal.

Uno de los puntos que más llamó la atención en la sala fue la referencia a los videos presentados por la Fiscalía, ya que, según se ventiló durante la diligencia, las grabaciones habrían sido encintadas con un desfase de 23 días, aspecto que podría convertirse en tema central dentro del proceso.

Además, la representación social señaló contar con estados de cuenta bancarios con 1,937 movimientos financieros en una cuenta relacionada con la investigación, así como más de 800 movimientos en el estado de cuenta del hermano de Elisa N, documentos que fueron incorporados como parte de la carpeta.

Al término de la diligencia, el juez Óscar Cadena resolvió conceder la duplicidad del término constitucional por 144 horas, por lo que la audiencia continuará el próximo 2 de mayo a las 10:00 horas, fecha en la que se definirá si es vinculada a proceso.

Mientras tanto, Elisa N permanecerá en libertad, pero bajo vigilancia judicial. Deberá portar brazalete electrónico, entregar en resguardo sus documentos migratorios y mantener acreditado su domicilio ante las autoridades.

También tendrá prohibido salir del estado de Coahuila, acercarse a Casa Edith, comunicarse con las dos testigos consideradas clave en la investigación, así como incitar manifestaciones o actos públicos relacionados con el caso.

El proceso ha despertado atención en Monclova por tratarse de una acusación ligada a una presunta traición a la confianza dentro de una empresa local reconocida. La siguiente audiencia marcará el rumbo legal de Elisa N.