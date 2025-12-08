Joven fallece al ser perseguido y derribado en el Blvd. Pape

MONCLOVA, COAH.- Un joven motociclista perdió la vida y su hermano resultó lesionado durante la madrugada de este lunes, luego de que la motocicleta en la que viajaban derrapara violentamente sobre el bulevar Harold R. Pape, frente al Paseo Monclova. Tras trascender que habían sido perseguidos por el conductor de una camioneta con quien minutos antes sostuvieron un pleito, la tragedia tomó tintes aún más oscuros.

El accidente ocurrió cuando la motocicleta Vento modelo 2020, en colores negro, rojo y gris, terminó deslizándose varios metros sobre el pavimento. La unidad era conducida por Cristian Gael Castillo Moreno, quien resultó lesionado y fue trasladado al Hospital General Amparo Pape.

Lamentablemente, su hermano y copiloto, Víctor Moisés Castillo Moreno, de apenas 18 años y vecino de la calle Azucena número 1314 de la colonia Las Flores, murió en el lugar debido a la gravedad del impacto. El joven quedó tendido sobre la vialidad mientras cuerpos de emergencia arribaban al punto sin poder hacer nada por salvarlo. Elementos de la Policía Municipal resguardaron la zona y notificaron a las autoridades sobre el deceso del joven.

Detalles del accidente en Monclova

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes en la zona, que permaneció acordonada durante varias horas.

De manera extraoficial, trascendió que un individuo a bordo de una camioneta habría perseguido a los hermanos tras un altercado previo y los habría derribado intencionalmente, provocando el fatal desenlace. La Fiscalía General del Estado mantiene la investigación abierta para confirmar esta versión y dar con el paradero del presunto responsable, quien huyó sin rastro.

Investigación sobre la persecución de los motociclistas

Mientras tanto, el bulevar Pape, nuevamente, se convirtió en escenario de una tragedia teñida por imprudencia, violencia y un conductor que decidió escapar en vez de enfrentar las consecuencias.

