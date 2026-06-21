Estudiantes de Múzquiz realizan Marcha por la Paz

MÚZQUIZ, COAH.- Con el propósito de fomentar la reflexión ciudadana y promover valores como la empatía, estudiantes de la Escuela Secundaria "Profesor Agustín Terrazas Menchaca" realizaron la Marcha por la Paz, concluyendo así con su proyecto de aprendizaje en su último grado de estudios.

La profesora Yadira García, docente del plantel, destacó que se trató de una dinámica en la cual participaron todos los alumnos de tercer grado, quienes están próximos a graduarse.

"En las aulas fomentamos el -Alto a la Violencia-, acción que resultó muy emotivo porque se abordaron los diversos tipos de violencia que existen", expresó.

Como parte de las actividades, los estudiantes recibieron la conferencia por parte de la licenciada Titiana Llanos, quien ofreció una ponencia sobre las distintas manifestaciones de violencia y la importancia de prevenirlas desde la comunidad escolar.

Además, se presentó un cortometraje sobre el programa Punto Violeta, iniciativa que busca visibilizar espacios seguros para mujeres, con lo cual se dio cierre a las actividades de fin de cursos.

La docente subrayó que, estas acciones fortalecen la conciencia social de los jóvenes y su compromiso con la paz.

El evento contó con el acompañamiento del director de la secundaria, profesor Jaime Castro Muñiz, quien respaldó el proyecto, resaltando la importancia de que la juventud se involucre en causas que promuevan la convivencia pacífica y el respeto mutuo.