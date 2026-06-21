Adultos mayores de la Región Carbonífera brillan en Torreón

La Región Carbonífera tuvo una destacada participación en los XXIII Juegos Estatales Culturales y Deportivos de Adultos Mayores, celebrados el pasado 18 de junio en la ciudad de Torreón, donde 54 competidores representaron con orgullo a sus municipios y obtuvieron importantes resultados en disciplinas deportivas, culturales y recreativas. Así lo informó la coordinadora regional del DIF Coahuila, Zaide Habib Castillo, quien reconoció el esfuerzo, la dedicación y el entusiasmo de cada uno de los participantes.

Entre los logros alcanzados, el municipio de Rosita obtuvo primeros lugares en Taichi Forma 24, Taichi Forma 32, Ajedrez, Danza Prehispánica y Baile de Salón en la modalidad de Danzón Abierto, además de un tercer lugar en Pelota Tarasca. Por su parte, Múzquiz consiguió primeros lugares en Lanzamiento de Bala, Atletismo y Natación, así como un tercer lugar en Dominó. En tanto, Sabinas destacó en el área de Manualidades con la obtención de cuatro medallas de segundo lugar.

Zaide Habib Castillo señaló que estos resultados reflejan el compromiso y la perseverancia de las personas adultas mayores, quienes continúan demostrando que la experiencia, la disciplina y el deseo de superación son fundamentales para alcanzar metas y poner en alto el nombre de sus municipios y de toda la Región Carbonífera. Asimismo, destacó el respaldo que el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, y la señora Paola Rodríguez López, presidenta de Inspira Coahuila, brindan a este sector de la población a través de programas y acciones que promueven el bienestar, la inclusión, la activación física, la cultura y la convivencia social.

Finalmente, expresó una felicitación a todas y todos los participantes por su entrega y por representar dignamente a la región, consolidando una actuación sobresaliente que es motivo de orgullo para Coahuila.