Richards Estrada advierte sobre accidentes de motocicleta en Cuatro Ciénegas

Luego de seis meses sin registrarse un accidente de motocicleta con menores involucrados, este fin de semana se presentó un nuevo percance vial en el municipio de Cuatro Ciénegas, donde dos adolescentes resultaron lesionados tras participar en un choque contra una camioneta en la zona centro.

El director de Seguridad Pública Municipal, Richards Estrada, señaló que este tipo de hechos evidencian la falta de responsabilidad de algunos padres de familia al permitir que menores conduzcan motocicletas sin la debida supervisión ni experiencia. "Es una situación preocupante porque nuevamente se ven involucrados menores de edad manejando este tipo de vehículos", indicó.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Francisco I. Madero y Presidente Carranza, donde la motocicleta en la que viajaban dos jóvenes de 15 años fue impactada por una camioneta Chevrolet Equinox. De acuerdo con el reporte oficial, el conductor de la motocicleta no respetó el señalamiento de alto, provocando el choque.

Tras el impacto, los dos adolescentes presentaron lesiones visibles, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de Protección Civil y Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios y posteriormente los trasladaron al Hospital General para su valoración médica.

Las autoridades informaron que ambos vehículos presentaron daños materiales considerables. Asimismo, las partes involucradas fueron trasladadas a las instalaciones de Seguridad Pública para buscar un acuerdo conciliatorio respecto a la reparación de los daños ocasionados.

Estrada reiteró el llamado a los padres de familia para evitar que menores conduzcan motocicletas, especialmente sin medidas de seguridad y sin respetar el reglamento vial, ya que este tipo de accidentes puede terminar en consecuencias fatales.