Padres de familia vigilan Jardín de Niños 21 de Abril tras robo de cableado

FRONTERA, Coah.- Padres de familia del Jardín de Niños 21 de Abril, de la colonia Borja, se han organizado para vigilar el plantel, luego de que un automovilista derribara parte de la barda y posteriormente fuera robado cableado eléctrico.

Leslie Sandoval, integrante del comité de padres de familia, explicó que tras el accidente quedó un espacio por donde cualquier persona podía ingresar al plantel, situación que fue aprovechada para sustraer cableado de dos aulas.

"Podía pasar cualquiera. Pero también le robaron cableado del aula", señaló.

La integrante del comité indicó que el responsable de los daños ya fue identificado y el padre del joven involucrado se presentó para asumir la responsabilidad y hacerse cargo de la reparación.

Sin embargo, dijo desconocer el monto actual de los daños, debido a que la primera cotización realizada por el plantel incluía trabajos de retiro de escombro que finalmente fueron efectuados por personal de Obras Públicas del municipio.

"Se hizo una cotización, pero ahí iba incluido también el retiro de escombro. Ya no es válida porque Obras Públicas vino y levantó los escombros", explicó.

Sandoval señaló que el robo de cableado dejó sin energía eléctrica a dos salones, aunque uno de ellos mantiene funcionando el minisplit, lo que ha permitido que los alumnos continúen tomando clases.

Explicó que uno de los grupos afectados cuenta con alrededor de 15 alumnos y que las actividades escolares no fueron suspendidas durante la semana.

Para evitar nuevos robos o el ingreso de personas ajenas al plantel, madres de familia se han turnado para realizar guardias durante el horario escolar.

Sandoval detalló que una de las madres y la abuela de una alumna permanecieron durante la semana vigilando el plantel aproximadamente de las 9:00 a las 12:00 horas, además de ampliar la vigilancia algunos minutos antes y después.

Como medida adicional, los menores han tenido que modificar su horario de recreo y salir de manera escalonada, con el propósito de mantener un mayor control mientras se resuelve la situación.

Las madres de familia esperan que los trabajos de reparación y reposición del cableado permitan recuperar las condiciones normales del plantel y evitar que los alumnos continúen enfrentando afectaciones.