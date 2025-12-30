Rifa en Nueva Rosita busca fondos para monumento a caravaneros

NUEVA ROSITA, COAH.- Con el objetivo de recaudar fondos monetarios para la construcción del Monumento a la Dignidad de los Caravaneros, el doctor Juan Raymundo Barbosa, presidente del Comité Organizador, anunció el inicio de una rifa que busca involucrar a la comunidad en este proyecto conmemorativo.

La iniciativa pretende rendir homenaje a quienes formaron parte de este movimiento en el año 1951, considerado uno de los más significativos del siglo XX.

Durante el anuncio, el doctor Barbosa compartió una emotiva reflexión sobre su motivación personal: "Yo tenía cuatro años cuando vi el trato que le dieron a los caravaneros, por eso hoy, quiero que escuchen la voz, el eco de aquel niño que vivió de cerca todo lo que le hicieron a las personas".

Con estas palabras, subrayó la importancia de preservar la memoria histórica de quienes lucharon por los derechos de los más vulnerables.

La rifa se llevará a cabo a través de la Lotería Nacional y concluirá el próximo 21 de marzo de 2026. Cada boleto tiene un costo de 350 pesos y los premios incluyen una camioneta Chevrolet Montana 2026 como primer lugar, una tricimoto eléctrica como segundo premio y una televisión Samsung como tercer premio.

Los organizadores esperan una amplia participación ciudadana para alcanzar la meta económica necesaria.

"Elbjetivo no es lucrar, sino rescatar la memoria de un movimiento que luchó por los oprimidos, los olvidados, los que no tienen voz ni oportunidades", enfatizó Barbosa.

El monumento busca ser un símbolo de dignidad y resistencia, recordando a las generaciones futuras la importancia de la justicia social.

Por su parte, José Rodríguez Montoya informó que los boletos están disponibles en la forrajera de Jorge Guajardo. Invitó a la población a sumarse a esta causa, destacando que cada participación representa un paso más hacia la construcción de este homenaje histórico.