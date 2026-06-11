Liliana Salinas destaca atención a mujeres en Coahuila: 50 mil beneficiadas

NADADORES, COAHUILA.- La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas, informó que alrededor de 50 mil mujeres reciben atención a través de los Centros Libre en la entidad, donde se brinda apoyo integral a víctimas de violencia, problemática que, señaló, se presenta con mayor frecuencia entre parejas jóvenes.

Durante su visita a la Región Centro, destacó que, en coordinación con los municipios, se han fortalecido las alianzas para ampliar la cobertura de estos espacios de atención y acercar los servicios a las comunidades.

Explicó que actualmente se trabaja en la consolidación de 29 Centros Libre distribuidos en distintas regiones del estado, con presencia en municipios como Candela, Juárez, Zaragoza, Nava, Allende, Piedras Negras y Jiménez, entre otros.

Salinas resaltó que Coahuila cuenta ya con un refugio estatal para mujeres víctimas de violencia, además de los refugios transitorios que operan en los centros de empoderamiento. Esto permite brindar protección inmediata y, en caso necesario, trasladar a las usuarias a un espacio seguro.

Aunque reconoció que Coahuila es considerado uno de los estados más seguros del país, señaló que persisten los casos de violencia familiar. Indicó que el incremento en las estadísticas obedece principalmente a una mayor cultura de la denuncia y a que las víctimas tienen más confianza para visibilizar y reportar las agresiones.

Añadió que una parte importante de los casos de violencia familiar está relacionada con problemas de adicciones y consumo de alcohol o sustancias, por lo que el combate a este fenómeno requiere la participación coordinada de distintas dependencias estatales y municipales.

La funcionaria explicó que el Gobierno del Estado impulsa estrategias enfocadas en el fortalecimiento del tejido social, la cultura de paz, la mediación de conflictos y el desarrollo socioemocional de niñas, niños y jóvenes en escuelas, preparatorias, universidades, empresas y centros comunitarios.

Entre las acciones que se implementan destacan programas de crianza positiva, nuevas masculinidades, prevención de adicciones, impulsores de paz y el fortalecimiento de habilidades socioemocionales para estudiantes y docentes.

Asimismo, destacó el trabajo que se realiza para el empoderamiento de las mujeres mediante programas educativos y de capacitación que les permitan concluir sus estudios y acceder a mejores oportunidades laborales, reduciendo así la dependencia económica que muchas veces propicia situaciones de violencia.

Salinas también resaltó las actividades dirigidas a niñas, niños, jóvenes y adultos mayores, mediante programas culturales, deportivos y recreativos que buscan fortalecer la convivencia familiar, promover valores y reconstruir el tejido social en las comunidades.