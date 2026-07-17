Carlos Villarreal entrega recarpeteo de calle Manuel Acuña en Monclova

Con una inversión superior a los 2.3 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó la obra de recarpeteo de la calle Manuel Acuña, entre San Miguel y Cuauhtémoc, en la colonia El Pueblo.

La obra forma parte de las acciones sociales impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y desarrolladas mediante la estrategia Mejora Coahuila, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de las familias de Monclova.

Juan de Dios Valenciana, director de Obras Públicas, informó que los trabajos realizados incluyeron 4 mil 796 metros cuadrados de fresado de pavimento, la aplicación de 4 mil 796 litros de emulsiones asfálticas, 240 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente y 960 metros lineales de pintura en cordones.

El funcionario explicó que la obra tuvo un ajuste técnico en su ejecución, ya que inicialmente se contemplaba trabajar desde la calle San Miguel hasta la calle 2 de Abril; sin embargo, en esta primera etapa se atendió el tramo hasta la calle Cuauhtémoc.

Detalló que los aproximadamente 180 metros lineales restantes, de Cuauhtémoc a 2 de Abril, serán intervenidos en una segunda etapa, programada para realizarse en alrededor de tres semanas.

Valenciana destacó que la coordinación entre el Gobierno Estatal, la administración municipal, Obras Públicas y la empresa constructora permitió supervisar y certificar que los trabajos cumplieran con las especificaciones técnicas establecidas.

Añadió que la obra representa una acción conjunta para fortalecer las vialidades de Monclova y atender las necesidades de infraestructura en los distintos sectores de la ciudad.