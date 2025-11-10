Cuatro Ciénegas avanza en limpieza de espacios públicos con empleo temporal

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el propósito de mantener en óptimas condiciones los espacios públicos y mejorar la imagen urbana, la cuadrilla del programa de empleo temporal del Departamento de Servicios Primarios continúa realizando labores de limpieza en distintos sectores de la ciudad.

¿Qué acciones se están llevando a cabo?

Siguiendo las indicaciones del Alcalde, Ing. Víctor Manuel Leija Vega, las acciones comprenden la recolección de desechos, el deshierbe y el retiro de escombro en calles y áreas comunes, priorizando aquellos puntos con mayor afluencia de personas.

"Gracias al esfuerzo coordinado del personal de Servicios Primarios, se ha logrado avanzar significativamente en la rehabilitación y mantenimiento de espacios que son punto de encuentro para las familias cieneguenses", destacó el alcalde Víctor Leija Vega.

¿Cuál es el impacto del Programa de Empleo Temporal?

El Programa de Empleo Temporal no solo contribuye al mejoramiento de la imagen urbana, sino que también representa una fuente de apoyo económico para las familias participantes, quienes con su trabajo fortalecen la limpieza y el orden en la comunidad.

Asimismo, Leija Vega señaló que estas labores se desarrollan de manera permanente y forman parte del compromiso de la administración municipal por ofrecer a la ciudadanía entornos más limpios, seguros y agradables. Invitó además a la población a sumarse al cuidado de los espacios públicos, fomentando una cultura de limpieza y respeto hacia el entorno.

¿Qué futuro se vislumbra para Cuatro Ciénegas?

Con acciones como esta, Cuatro Ciénegas avanza hacia una comunidad más limpia, participativa y consciente de la importancia de conservar su patrimonio natural y urbano.