Cuatro Ciénegas refuerza limpieza de espacios públicos

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA. – Con el objetivo de fortalecer el cuidado del medio ambiente y brindar espacios públicos dignos para la ciudadanía, el Departamento de Medio Ambiente de Cuatro Ciénegas continúa trabajando de manera permanente en la limpieza y mantenimiento de plazas, parques y áreas verdes del municipio.

Siguiendo las indicaciones del alcalde, Ing. Víctor Manuel Leija Vega, personal de esta área mantiene activas las labores de limpieza en distintos puntos de la ciudad, contribuyendo a mejorar la imagen urbana y garantizar espacios seguros y adecuados para el sano esparcimiento de las familias de Cuatro Ciénegas.

El Presidente Municipal destacó que estas acciones forman parte del compromiso de su administración por preservar el entorno natural y ofrecer lugares en óptimas condiciones para la convivencia social.

"Reconocemos la dedicación y el esfuerzo de quienes integran este equipo, ya que gracias a su labor diaria se logra mantener un entorno más limpio y ordenado para todas y todos", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega reiteró que el trabajo coordinado entre gobierno y ciudadanía es fundamental para conservar en buen estado los espacios públicos, por lo que invitó a la población a sumarse a estas acciones, cuidando y respetando las áreas comunes del municipio.

El Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas refrenda su compromiso con el medio ambiente, la mejora continua de la imagen urbana y la creación de entornos más sanos y seguros para la comunidad.