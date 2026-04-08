Castaños avanza en obras de infraestructura vial

CASTAÑOS, COAHUILA.- A paso firme, el municipio de Castaños continúa avanzando con nuevos proyectos de obra pública, enfocados en mejorar la infraestructura vial y elevar la calidad de vida de las familias en distintos sectores.

La alcaldesa, Yesica Sifuentes Zamora, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, mantiene un intenso programa de obra pública que busca fortalecer el desarrollo urbano y responder a las necesidades más apremiantes de la población.

Como parte de estas acciones, se llevan a cabo trabajos de rehabilitación en la calle Felipe Ángeles, ubicada en la colonia Libertad Oriente, con el objetivo de mejorar las condiciones de esta vialidad y brindar mayor seguridad a quienes transitan por la zona.

"Hoy llevamos a cabo la supervisión por los trabajos de rehabilitación en la calle Felipe Ángeles, obra que estará mejorando las condiciones de esta vialidad para beneficio de las familias del sector", destacó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora subrayó que estas obras forman parte del cumplimiento de los compromisos adquiridos con la ciudadanía, priorizando acciones que impacten directamente en la movilidad, la seguridad y el bienestar de las familias.

Finalmente, reiteró que su administración continuará trabajando de manera constante para fortalecer la infraestructura vial del municipio, impulsando un desarrollo ordenado y mejores condiciones de vida para todas y todos.